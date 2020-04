Ukraina tennisestaarile lubati kuuekohalist summat, et ta Austraalia lahtistel nimme kaotaks

See juhtus 2009. aasta Austraalia lahtistel, kui talle tehti konkreetne ettepanek minna avaringis lolli mängima. «Kaks inimest lähenesid mulle enne matši ja pakkusid mulle 100 000 dollarit, et ma Arnaud Clementi vastu kaotaksin,» meenutas Stahovski.

Stahovski kaotaski selle matši 2:3 (3:6, 6:2, 6:4, 2:6, 1:6), kuid mitte nimme. «Olin isegi settidega 2:1 ees, kuid see kõik juhtus kogemata. Mäletan, et väljakult lahkudes mõtlesin, et kui neid mehi tribüünidel näen, viskan neid reketiga.»

Stahovski kandis vahejuhtumist ette ka Tennise Ausa Mängu Ühingule (TIU), kuid erilist tolku see ei toonud. «Kui ma uurisin, et kas neil on võimalik mind ja mu perekonda kuidagi kaitsta, sest need inimesed on väga hämara taustaga, vastati mulle, et nemad ei saa mulle midagi lubada,» meenutas ta.