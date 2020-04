Klopp: Liverpooli legendi nakatumine koroonaviirusesse šokeeris tiimi

«Kui kolm päeva tagasi sellest kuulsin, tähendas see tõelist šokki. Poisid vahendasid uudist meie WhatsAppi grupis ning kõigi esimene emotsioon oli umbes: vau. Meie tundeid võib kokku võtta järgmiselt: on suur vahe, kui sa tunned vahetult kedagi, kes on viiruse saanud, või sa ei tunne. Vau, see on ühel meist, oli emotsioon, ja see oli tõeliselt crazy,» vahendas Klopi tundeid Mirror.