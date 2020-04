Arvutimängus rassistliku solvangut kasutanud võidusõitja kaotas töökoha

Küll ei päästnud see žest teda tagajärgedest. Juba enne oli NASCAR teatanud, et peatab määramata ajani Lawsoni sõitjalitsentsi, palgatrahvi rakendab ka tema leivaisa Chip Ganassi Racing. Lisaks katkestasid mitmed isiklikud sponsorid, näiteks McDonalds, Credit One Bank ja Fiserv, mehega lepingud.