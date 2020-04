Ott Tänak: mul pole kustutamatut rallinälga

Autoralli valitsev maailmameister Ott Tänak on pidanud koroonakriisi tõttu karjääri hetkeks pausile panema. Mees avaldab, et ka kodus on päris hea olla: naisega pole ta tülli läinud ning tööd otsa ei saa. «Autoga olen saanud sõita küll,» sõnab sportlane, lisades, et kolm nädalat on liiga lühike aeg, et kustutamatu rallinälg peale tuleks, vahendas Sky.ee.