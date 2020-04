Sportlasest koroonakangelane Prantsusmaal: Pariisi lõksu jäämine andis võimaluse olla üllas

Sportlase tuttavate jaoks pole Meite üllas käitumine üllatav. Teda Carcassonne'is juhendav Mathieu Cidre kirjeldas mängijat kui eeskujulikku kodanikku. «Saatsin talle sõnumi, et oma toetust avaldada. Ütlesin talle, et minu arvates on see erakordne. Olen uhke, et keegi minu mängijatest näitas sellist initsiatiivi. See on tõesti midagi suurt,» ütles juhendaja.