Optimistlik FIA rallidirektor: WRC-sari on koroonakriisi järel tugevam kui kunagi varem

DirtFishi andmetel on belglane tihedas suhtluses võistluste eestvedajatega ja tema sõnutsi pole kunagi nii kõvasti vaeva nähtud. Ränk töö käib selle nimel, et koroonaviiruse pandeemiast tekkinud paus võimalikult kiiresti ja edukalt lõpetada.

Praeguse seisuga on edasi lükatu kolm rallit, üsnagi tõenäoline näib Keenia võistluse ärajäämine. Kõige reaalsem tundub MM-sarja jätkamine augusti alguses Soomes. Midagi kindlat on veel aga vara välja hõigata.

«Teame, et sel kriisil on mootorispordile üldisemalt, aga ka WRC-sarjale, väga suur mõju. Aga mul on tunne, soovime seda väga ka FIA-s, et tuleksime sellest olukorras välja tugevamini kui eales varem,» teatas Matton optimistlikult.

Tema sõnutsi on huvirühmad paindlikud ning võimalusel vastutulelikud. Selles olukorras on koostöö kõige alus ning rallidirektori arvates suudetakse koonduda ühe mütsi alla: «Väga tore on näha, et kõik muretsevad üldise seisu, mitte enda heaolu pärast.»

Matton rõhutab, et kõik tahavad vastuseid ja lahendusi, ent liialt kiirustades pole põhjust tegutseda. Rutakad otsused võivad tulevikuks karuteene teha. Ta ütleb: «Võib-olla tuleb see mu loomusest, aga tahan põhjaliku info enne järgmisi liigutusi ära oodata.»