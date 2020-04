Kes nad on? Seefeldis lahvatanud dopinguskandaaliga on seotud vähemalt 37 inimest

Mullu Seefeldis päevavalgele tulnud dopinguskandaali lahvatamisest on möödas veidi enam kui aasta. Sakslasest arsti Mark Schimdti võrgustikuga on praegu teadaolevalt seotud 37 inimest, kuid et uurimine pole veel läbi, võivad esile kerkida järgmised isikud. Postimees teeb uurimisest vahekokkuvõtte ning vaatab, kelle nimi on määritud ning kas ja kuidas on neid karistatud.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Kui skandaal tuli ilmsiks 2019. aasta talvel, siis tegelikult hakkasid võimud võrgustikku uurima sellele eelnenud sügisel. Aja jooksul on kaldale uhtunud üha enam detaile, mis aitavad meil jõuda tervikpildini. Alguses räägiti ju vaid veredopingust, kuid nüüd on teada, et patustati ka näiteks kasvuhormooniga.