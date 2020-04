Rally Estonial saadud vigastus võinuks Elfyn Evansi karjääri rikkuda

«Kui mulle öeldi, et mul on seljas murd, siis ma ei saanud päris täpselt aru, mis see tähendab. Pöördusin Red Bulli poole, kes mulle kompuutertomograafia tellis. Alles siis mõistsin, kui tõsine see vigastus on. Õnneks sain head konsultandid,» meenutas Evans FIA’s AUTO+ Medical ajakirjale. «Mulle öeldi, et kuna olen noor, heas vormis ja tervislik, siis pole operatsioon variant, sest sellega võib tulevikuks hädasid kaasneda.»