Teadlane: olümpia toimumiseks on vaja vaktsiini

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) koordinatsioonikomisjoni esimees John Coates sõnas neljapäeval toimud pressikonverentsil, et COVID-19 viirus võib mõjutada ka 2021. aasta 23. juulist kuni 8. augustini vältavaid olümpiamänge. Ta andis mõista, et ROK järgib Maailma Terviseorganisatsiooni juhiseid.

Oma valdkonna maailma ühe juhtiva teadlase, professor Sridhari hinnangul oleneb mängude toimumine suuresti vaktsiinist. «Teadlased räägivad üle maailma, et see on võimalik. Mina arvasin, et vaktsiini jaoks kulub aasta kuni poolteist, kuid kuuldavasti võib see ka varem juhtuda.»