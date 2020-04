USA lahtiseid tahetakse korraldada koos publikuga

New Yorgis peetava turniiri korraldajad pole seni lõplikult otsustanud, kas ja millal turniir ikkagi toimub. USA tenniseliidu tegevdirektori Mike Dowse sõnul on kõik variandid praegu laual. Otsus tehakse juunis.

«Laual on ka variant mängida ilma publikuta, kuid see on väga ebatõenäoline stsenaarium – see ei ole tennise natuuris,» ütles Dowse.

Samas on raske uskuda, et USAs juba septembris suure publikuga spordivõistlusi lubatakse korraldada. Veel vähem New Yorgis, kus on registreeritud üle 127 000 koroonajuhtumi, millest enam kui 8800 on lõppenud surmaga.