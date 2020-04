Tokyo olümpia edasilükkamine annab dopingupatustele sportlastele ebamoraalse võimaluse

Dopinguvastase organisatsiooni Athletics Integrity Unit (AIU) pealiku Brett Clothieri sõnul on tegemist kahetsusväärse olukorraga, kuid paraku on dopingukaristused aja- mitte võistlustekesksed. Seetõttu võivadki need sportlased, kelle võistluskeeld aegub tänavuse aasta lõpus või järgmise alguses, normi täitmise korral tuleval suvel tiitlivõistlustest osa saada.

Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) on karistused on tõepoolest piiritletud ajaraamiga (nelja-aastane võistluskeeld), mitte võistlusraamiga (järgmiste olümpiamängudeni). Siiani polnud põhjust seda reglemendipunkti muuta, kuna olümpiamängud toimusid kindla intervalli tagant ning nelja-aastaseid karistusi määrates võeti dopingupatuselt sportlaselt ka võimalus osaleda olümpiamängudel: mis oli WADA silmis ülim karistus.

«WADA tavakaristus dopingukasutamise eest on siiani olnud neli aastat, kuna see on jooksnud paralleelselt olümpiaga. Nüüd on tekkinud meil aga anomaalia, millest mõned sportlased saavad kasu lõigata. Tegemist on kahetsusväärse olukorraga, kuid paraku on seadused niimoodi üles ehitatud,» sõnas Clothier.