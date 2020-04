Kerr Kriisa: olen Žalgirisele tänulik, kuid Arizona tähendab sammu edasi

Kas tekkis kahtlusi-kõhklusi, kumb valida? «Näen Arizonasse minekut kui sammu edasi. Otsus on väga suur ja tähtis. Kui see sai tehtud, tundsin südames kergendust. Tean, et NCAAs keegi garantiid ei anna, aga kokkuvõttes kõhklusi ei ole. Otsus ei tulnud üleöö, see oli pikk protsess,» ütles Kriisa Postimehele.

Euroliigas mängiva Kaunase klubiga kehtis tema leping 2022. aasta suveni. «Olen Žalgirisele tänulik. Veetsin seal kaks väga head aastat, mind hakati omaks võtma. Noorele mängijale on see arenemiseks väga hea klubi. Lahkuminek polnud lihtne, kuid kõigi osapoolte pingutustega saime kokkulepped tehtud ja asjad korda,» kinnitas Kriisa, et sillad jäid põletamata ning pole välistatud, et ta võib tulevikus uuesti Žalgirisega liituda.

Tippülikoolidest esimesena hakkas just Arizona Kriisale suurt tähelepanu pöörama. «Oktoobris tulid Arizona ülikooli esindajad ise Leetu, detsembris käisid nad uuesti. Sain koolist pildi ette, nägin väga suurt nendepoolset huvi. Lõpuks oli huvilisi paarikümne ringis. Tundus, et Arizona tähelepanu ärgitas ka teisi koole.

Sisimas tunnetasin kiirelt, et Arizona on minu jaoks õige koht, ehkki huvi pakkus mulle mõni teinegi kool. Arizona on kõige kõvema tasemega. Seal on tugev sisemine konkurents, tasemel kaaslased – see kõik annab igakülgseks individuaalseks arenemiseks kindlasti head võimalused. Pere toetab mind igati, USAst saan ka kõrghariduse.»

Arizona on ookeani taga nõnda mainekas, et Kriisa liitumisest tegi uudise ka tipp-portaal ESPN. Seal märgiti, et lõppenud hooaja kaheksast paremast mängijast seitse (kes viskasid 85 protsenti meeskonna punktidest) lahkub ning Kriisa on uue tiimi ülesehitamisel tähtsamaid lülisid.

Kriisa õhulosse ei ehita ja rõhutab, et mänguaeg tuleb välja võidelda. «Kõik alustavad nullist. Peame igal treeningul tõestama, et väärime kohta selles suurepärases meeskonnas,» lausus ta.

Kriisa tunnetas Arizona treeneritega algusest peale head klappi, kool oli tema kohta info kogumisel teinud väga põhjaliku eeltöö. Need detailid näitavad päris hästi, kui tõsiselt keegi mängijast huvitatud on.

Kriisa on varem rääkinud, et ta eelistab euroopalikku korvpalli ameerikalikule. Viimasel ajal on ta aga põhjalikumalt süvenenud USA tudengikossu saladustesse ja usub, et suudab oma tugevused välja tuua.

«Seal mängitakse täiesti teises stiilis võrreldes sellega, millega olen seni harjunud. Kuid usun, et suudan väljakutse vastu võtta. Saan võistkonnale oma tugevate külgedega kasuks olla. Olen harjunud euroopaliku meeskonnatööga, mängulugemisega, püüan kaaslasi paremaks teha,» analüüsis Kriisa.

Ka ESPN tõi välja asjaolu, et Kriisa sai veebruaris EM-valiksarjas Itaalia vastu 18 minutit mänguaega, mis on noorteklassist just väljunud mängija kohta väga hea näitaja, ning ta andis tolles kohtumises viis korvisöötu.

Praegu viibib Kriisa koos ema ja õega Saksamaal. «Tulime siia, sest Eestis puutunuks me vanavanematega kokku ja seda ei saa praegu lubada. Pääsesin Leedust tulema viimasel päeval enne riigi sulgemist. Kui taas on võimalik reisida, pean veel Kaunasest läbi käima, terve mu elamine jäi sinna.»