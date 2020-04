Tänaku endine boss bluffis uute ralliautode hinna kahekordseks?

«Esmane idee seisneb kõigi tootjatega ühise keele leidmises - et 2022. aastast hakata sõitma uute, keskkonnasäästlikumate mootoritega. Me ei taha, et keegi selle uue reegli tõttu eemale jääks. Diskussioon on olnud pikk, töötame selle kallal, et Global Race Engine'i mootorite hinda drastiliselt vähendada. Oleme ses vallas teinud põhjaliku analüüsi ja detailse töö,» ütles Matton portaalile DirtFish.