Toyota tiim: olime kuulnud Ogier' kohta igasuguseid jutte

«Meil on olnud suuri väljakutseid. Kõik Rootsi ralli ümber toimunu oli äärmiselt kummaline ja sellised olukorrad panevad inimesi pingeseisundisse, kuid leian, et meie insenerid ja Ogier on olukorraga väga hästi hakkama saanud. Räägitakse, et head poisid ei võida, ent Sebastien on võitja ja ta teab täpselt, kui kaugele tuleb olukordades minna,» lisas Fowler.

Pärast prantslase liitumist sai kogu Toyota tiim aru, et nüüd on vaja anda endast maksimum, et Ogier taas maailmameistriks aidata. «Ta teeb kõik selleks, et inimesed teaksid täpselt, mida nad tegema peaksid. Kui ta jõuab aga oma nõudmistes kriitilise piirini, saab ta sellest ise aru. Seda piiri ei tohi ületada, kuna siis hakkab kõik sinu vastu töötama ja inimeste motivatsioon langeb. Ogier'ga on väga tore koos töötada, sest see on väga tark koostöö,» sõnas tõusva päikese maa autotootja rallitiimi tehnikadirektor lõpetuseks.