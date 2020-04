Videod ⟩ E-jalgpalli neljas kvalifikatsiooniring viis finaali kardetud vastase

Andreas ise peab Eesti parimaks FIFA mängijaks Joosep Kooli: “Ta on väheseid, kes on saavutanud FIFA Ultimate Teami gamemodes TOP 100 koha maailmas. Ning seda läbi aastate stabiilselt”. Samuti toob Valdaru esile eelmisest kvalifikatsiooniringist finaali jõudnud Kristjan Baumanni.

Uurisime, kuidas suhtub varasemalt Levadia noortesatse esindanud Valdaru Eesti Jalgpalliliidu poolt korraldatavasse Pro Evolution Socceri e-jalgpalli turniiri: “Positiivselt, sest PESi näol on tekkinud konkurent EA FIFA-le. Kui Eesti Premium Liiga klubid osalevad PESi turniiridel, aitab see võib-olla tõsta ka e-jalgpalli tõsiseltvõetavust laiemalt”

Teise finalistina pääses edasi Tartu Tammeka noortemeeskonnas mängiv Kennet Padjus. “Olen varem osa võtnud mõnest FIFA-turniirist kuid sellist edu pole varem saavutanud. Harjutame igapäevaselt Kristjan Baumanniga, kes mängib samuti Tammekas ja suuresti tänu temale olengi finaalturnnirile jõudnud. Arvan, et e-jalgpallil Eestis arenguruumi veel on, kuid areng toimub”.