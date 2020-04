Rootsi meeskonnaga MK-etapi võitnud laskesuusataja lõpetas koondisekarjääri

Esmakordselt alustab hooaega A-koondisega ettevalmistust lõppenud hooaega IBU Cupil alustanud, kuid MK-sarjas lõpetanud Johanna Skottheim. «A-koondises on palju sportlasi, kes on minust paremad. Nad on mulle head sparringupartnerid. Pean lihtsalt hakkama paremini laskma ja kiiremini suusatama,» tõdes Skottheim.