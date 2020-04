Eesti võrkpallur valiti oma positsioonil Türgi liiga parimaks

Galatasaray särgis pallinud Venno pidas viimase võistlusmängu 14. märtsil. Tänaseks on tema leping klubiga lõpetatud ning eestlane tagasi kodumaal. Siiski on Venno intervjuus Võrkpall24-le mõista andnud, et kui hooaeg suvel jätkub, plaanib ta veel Türki naasta. Tema sõnul poleks tal lepingulist kohustust naasmiseks, aga soov end vormis hoida, motiveeriks teda Türki tagasi minema.