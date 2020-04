ROK ja Jaapan vaidlevad kosmiliste lisakulutuste üle

Eile ilmus ROKi kodulehele avaldus, mille kohaselt olla Jaapani peaminister Shinzō Abe nõustunud lisakulutused riigi kanda võtta. Samas avalduses mainitakse, et lisakulutuste suurusjärk on mitusada miljonit dollarit. Jaapani väljaande Kyodo Newsi andmetel ulatuvad lisakulutused aga suisa 3 miljardi dollarini ehk 2,8 miljardi euroni.

ROKi ja Jaapani vahel 2013. aastal sõlmitud lepingu järgi on Jaapanil tõepoolest kohustus lisakulutused enda kanda võtta. Samas ütles Jaapani valitsusekabineti peasekretär Yoshihide Suga, et mingisugust kokkulepet ROKiga selles küsimuses saavutatud pole. «Ei vasta tõele, et oleme lisakulutuste osas kokkuleppele jõudnud,» ütles ta.