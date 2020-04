Video ⟩ Virtuaalsel WRC-etapil osalenud Eesti rallisõitja laeks jäi veerandfinaal

«Kvalifikatsioonikatse läks minu jaoks üsna hästi,» ütles tänavu R5-autoga MM-sarjas debüteerinud Poom, kelle vastaseks oli JWRC-arvestuses osalev Raul Badiu, enne veerandfinaali. «Tean, et ta on päriselus kiire ja ka e-spordis. El Condor on selle mängu üks raskemaid kiiruskatseid. Vaatame, kuidas läheb.» Lõpuks edestas Badiu Poomi veidi vähem kui kolme sekundiga.