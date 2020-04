Bergamo haigla juht: inimesed surid ootesaalides, kuid Djokovici annetus andis meile võimaluse

Ühe Bergamo linna haigla juhti Peter Asembergsi sõnul on need summad hädavajalikud, kuna lubavad osta kaitsevahendeid ja hingamisaparaate, millest väga puudust tuntakse.

«Tema annetus päästis sõna otseses mõttes inimelusid. Me saame lõpuks oma tegevust natukenegi laiendada. See on meie jaoks hädavajalik, kuna siiani lamasid inimesed lihtsalt agoonias koos, mõned surid isegi ootesaalides. Nüüd saame tänu annetusele aga osta erinevat tehnikat ja personali jaoks hädavajalikke kaitsevahendeid,» sõnas Asembergs ja lisas, et Djokovici käitumine utsitas ka paljusid teisi heast südamest rahakotiraudu avama.