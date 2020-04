Video ⟩ Hirvoneni kaardilugeja oli valmis pärast karjääri suurimat apsu kohe kiivri nurka viskama

«Olen oma karjääris teinud ühe suuremat sorti vea, see juhtus 2013. aasta Walesi rallil,» viitas kaardilugeja rallit.fi-ga rääkides toonase võidukihutamise kuuendale kiiruskatsele, kus nad Hirvoneniga teelt välja kihutasid.

Lehtinen ei märganud lehte pöörates märget, et kurv kitseneb, mistõttu jättis selle lugemata. See aga tähendas, et Hirvonen ei vahetanud käiku alla ja läks paremkurvi hoopis põhjagaasiga.

«Tundsin ennast pärast õnnetust päris halvasti ja hakkasin sohu jalutama. Ütlesin siis Hirvonenile, et see on minu jaoks viimane ralli. Jõudsin juba teha esimesed sammud, enne kui ta mu õlast kinni haarata,»

Järgnenud sõnavõtt on Lehtinenil meeles siiani. See kulges umbes niimoodi: «Kui nii, siis nii, ma austan su otsust. Aga tahaksin enne siiski kahte asja öelda. Esiteks, oleme koos sõitnud üle kümne aasta ja see oli alles su esimene eksimus. Teiseks, see pole põhjagaasi kurv, aga mul oli pedaal põhjas, kui teelt lahkusime. Võta seda seda hoopis komplimendina.»

See kõne oli piisav, et Lehtineni rallimaailmasse jääks. «See olukord ilmestab väga hästi, milline usaldus ja austus meie vahel oli,» sõnab ta.