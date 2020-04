Ferrari võib vormel 1-st lahkuda

Tänavu oli mootorispordi kuninglikus sarjas eelarvepiiriks seatud 162 miljonit eurot, kuid kuna üheksa võidukihutamist on kalendris juba pudenenud, kogunesid Rahvusvaheline Autoliit (FIA) ja F1 tiimipealikud omavahel, et lävendid üle vaadata.

«Nimetatud 134 miljonit eurot on täiesti uus nõue, mis erineb täielikult mullu juunis maha laotud plaanist,» sõnas ta The Guardianile. «Seda pole võimalik saavutada ilma suuremat sorti ohverdusteta, eriti inimeste arvelt. Kui seda piiri langetataks veelgi, siis... me ei taha, et meid asetatakse olukorda, kus peaksime oma võidukihutamise janu kustutamiseks vaatama teiste variantide poole.»