Norra suusakoondise treener lahkub abikaasa tervise nimel pukist

Rogni abikaasa tervis on viimase paari aasta jooksul kõvasti halvemaks läinud ja mullu jõulude paiku sai selgeks, et naisel on vaja uut kõhunääret. Detsembrist saati ongi t organidoonori järjekorras ootanud. Operatsioonile järgneks aga pikk taastusperiood, kus naine oleks aheldatud voodisse, mistõttu leidiski Rogn, et tema koht pole edaspidi mitte tööl, vaid kodus.

Rogn loodab siiski, et saab tulevikus suusatamise juurde naasta: «Võib-olla on olukord paari aasta pärast teistsugune. Tahan treenerina töötada, sest see on ikkagi mu unistuste amet ja sellest on raske loobuda.»