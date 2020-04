Jalgratturite liit tühistas eriolukorra lõpuni kõik võistlused

Kuna valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra piirangute lõppu on veel tänase seisuga võimatu prognoosida, siis on olukorra selgumiseni EJL-i kalender 12. märtsi seisuga külmutatud ning kõik ennatlikud ümbertõstmised annulleeritakse.

«Vaatame EJL-i kalendrit spordiala tervikvajadustest lähtuvalt ühtsena ning hakkame seda ümber kujundama alles siis, kui on selgunud, mis ajast alates on realistlik hakata uuesti võistluseid ohutult korraldama. Hetkel on erinevad riigid, omavalitsused, liidud (sh Rahvusvaheline Jalgratturite Liit) erinevatel seisukohtadel, kuidas hooajaga edasi minna ja millal eriolukord lõpetada.