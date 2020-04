Ametlik: võrkpalli eurosarju tänavu lõpuni ei mängita

Kuigi eurosarjasid sel hooajal lõpuni ei mängita, makstakse klubidele välja auhinnaraha rohkem kui 80 protsendi ulatuses. Lisaks kinnitas CEV, et koroonaviirus järgmise hooaja eurosarjade auhinnafondi ei muuda.

CEV on valmis edasi lükkama ka 2021. aasta EM-finaalturniiri kvalifikatsiooni. Praegu on mängud planeeritud selle aasta augustisse ja septembrisse, kuid CEV kaalub võimalust lükata need 2021. aasta jaanuarisse. Järgmise aasta augustis peetava EM-finaalturniiri üks alagrupiturniiridest mängitakse Tallinnas.