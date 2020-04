Regina Oja meenutas hooaja supetulemust: pidin end maha rahustama

Samal õhtul oli 24-aastasel laskesuusatajal probleeme ka uinumisega. «Naljakas, aga ütlesin endale: Regina, see juhtus. Jää rahulikuks. See oli nii kummaline.»

Küsimusele, kas Oja on kaalunud olemist modelliks, vastas eestlanna: «Seda küsivad paljud. Ma ei näe end modellina. Ma ei ole selline inimene. Jah, ma võin osaleda pildistamistel, kuid see ei ole päris modellitöö.»

Ühtlasi välistas Oja võimaluse, et osaleb kunagi erootilises fotosessioonis. «Ma ei arva, et selles midagi halba oleks, aga see pole minu jaoks. Tahan teha seda, millega end mugavalt tunnen,» ütles ta.

Oja sõnul ei ole elus tähtis, milline sa välja näed, vaid see, kuidas end seesmiselt tunned. «Oluline on teisi inimesi hästi kohelda. Kui me räägime aga välimusest, siis igal ühel on oma maitse. Mõni peab mind ilusaks, teine mitte,» jätkas ta.