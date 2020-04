Ott Tänak: igatsen kõige rohkem võistlusega kaasnevat pinget

«See on lihtne: võistlemist muidugi,» vastas Tänak ajakirjaniku küsimusele, mida ta praegu kõige rohkem igatseb. «Mulle meeldib vaeva näha, naudib võistlemisega kaasnevat pinget - sellest kõige rohkem puudust tunnengi.»

Samas lisas valitsev maailmameister, et ka üle paljude aastate on ka pikalt kodus olemine üsna rahustav ja nauditav. Seetõttu võib MM-sarja jätkudes olla üsna keeruline pere taas mõneks ajaks maha jätta.

«See võib olla raske. Samas on nemad igatsenud oma sõpru, mina rallit. Arvan, et mõlemal poolel on, mida oodata. Alguses võib-olla isegi nii keeruline pole, aga lõpuks... Oleme hakanud üksteisega ära harjuma,» arutles Tänak.