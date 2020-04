Läti jalgpallurid protestivad karantiinireeglite vastu: kaalul on meie laste tervis

Sarnaselt paljudele Euroopa riikidele on ka meie lõunapiiri taga spordielu koroonapandeemia tõttu teadmata ajaks kinni keeratud. Nõnda algatasidki lätlased protesti, et nad saaks taas väljakutel tegutsema hakata. Eesmärk pole kohaliku vutiliiga alustamine, vaid üleüldine treenimine.

Üleskutse tarbeks valminud videos astuvad üles paljud Läti jalgpallikoondislased, mõned sealse liiga võõrmängijad ja treenerid. Üheskoos rõhutatakse, et kui nii mõneski valdkonnas tohivad inimesed tööl käia, peaks see nii olema ka jalgpallis.

«Me ei soovi ega nõua vastutustundetust. Saame väga hästi aru olukorra tõsidusest. Palume mõistmist ja vastutulelikkust, et saaksime mingilgi kujul oma tööd teha. Kaalul on meie laste tervis. Usume, et see on piisav põhjus. Tervis on kõige tähtsam,» sõnas Läti legendaarne mängumees Maris Verpakovskis.