FIA ralliboss kobab WRC-sarja tuleviku osas pimeduses

«Tahaksin väga, et mul oleks rohkem infot, aga väljaütlemistel on kaalu vaid siis, kui need on õiged ja täpsed,» sõnas Matton DirtFishile. «Üritame igapäevaselt värsket infot koguda, koos promootoriga käib kõva töö. Suhtleme pidevalt ralli korraldajatega, proovime võimalikult ruttu MM-sarjaga uuesti alustada.»