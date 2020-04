Messi või Ronaldo – see on küsimus. Mõistagi leidub arvamusliidreid, kes tahaks seda debatti laiendada, kuid karmilt jalad maas hoides on seda keeruline teha. Küsimuseks siis mõistagi, kes on praeguse aja parim jalgpallur? Raske öelda, ent kõige parema vastuse saab siis, kui kuulata ära mõlema poole argumendid.