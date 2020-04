«FIFA» soundtrack kui jalgpallimuusika kujundaja

Muusika ja jalgpall on teineteisega ilmselt aegade algusest saati põimunud olnud. Võib öelda, et selles võtmes ei saa jalgpallile vastu ükski teine pallimänguala: fännilaulud kaiguvad üle staadioni kogu mängu vältel, enne seda loovad õige meeleolu rahvushümnid või näiteks ka Meistrite liiga tunnusmeloodia. Viimase paarikümne aasta jooksul on sellesse valemisse lisandunud aga veel üks küllaltki üllatav tegur: «FIFA» soundtrack ehk need laulud, mis on lisatud «FIFA» mängudesse.

Ei ole liialdus väita, et lühend FIFA seostub tänapäeval rohkematele inimestele eelkõige just videomänguga, mitte ülemaailmse jalgpalliliiduga. Igal aastal ostetakse üle maailma paarkümmend miljonit uut «FIFA» mängu, mis tähendab, et seal kõlavad laulud jõuavad automaatselt miljonitesse kodudesse. Paljud mängurid veedavad seejärel klaviatuuri või puldi taga sadu, kui mitte tuhandeid tunde.

Oluline on märkida, et «FIFAs» kõlavad laulud vaid siis, kui mängija menüüs ringi kondab või uut mängu laadib. Sellest hoolimata on «FIFA» soundtrack igal aastal paljudele jalgpallisõpradele tõeline maiuspala: neid lugusid osatakse peast kaasa laulda isegi kümme või viisteist aastat hiljem, artiste mäletatakse ja neile elatakse kaasa. Seal kõlanud laulud leiavad sageli kiirelt tee ka jalgpallistaadionitele: paljud mängus tuntuks saanud lood on areenidel tihtipeale mängueelsetes pleilistides. Kuna suur osa «FIFAs» kõlavast muusikast ei jõua raadioeetrisse või edetabelitesse, on need laulud mänguritele justkui salakeel: kas tead seda laulu? Kui jah, järelikult mängid «FIFAt»! Mõned lood on aga saanud staadionitel sedavõrd omaks, et neid seostavad jalgpalliga isegi sellised fännid, kes videomänge ei mängi.

«Mitte ükski teine meedium ei võimalda uutel artistidel saada niivõrd kiiret, laiaulatuslikku ja ülemaailmset tuntust,» on varasemates intervjuudes öelnud Steve Schnur. Schnur töötab «FIFAt» välja andvas Electronic Artsis (EA) muusikaosakonna juhina ning vastutab seega iga noodi eest, mis mängus kõlab.

Valem mitmetahuline ja keeruline

Arvestades seda, et «FIFAs» kasutatakse eelkõige laule, mis ei ole suurtele massidele tuntud, on lausa imetlusväärne, et Schnur suudab oma tiimiga aastast aastasse valikutega täppi panna. Alates 2000. aastate algusest, kui Schnuri sõnul hakati laulude valikut põhjalikult läbi mõtlema, on mängudesse jõudnud väga erinevaid žanre artistidelt üle maailma – saksakeelsest räpist Ladina-Ameerika hiphopini välja. Kõiki neid lugusid seob aga justkui mingi ühine joon, mida on kirjeldada väga keeruline. Laulud on üldiselt parajalt rütmikad, et tekitada mõnusat elevust, samas on oluline ka see, et nad oleksid ajakohased. Soundtrack’i koostades usaldavad EA töötajad palju oma sisetunnet, üritades samal ajal ennustada suunda, kuhu muusikamaailm järgmise aasta jooksul liigub.