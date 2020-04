Soome ralli ilma publikuta? Mitte mingil juhul!

Seetõttu on Soome ralli korraldajad pidanud läbirääkimis WRC sarjaga ning jutuks on tulnud ka etapi edasilükkamine. Tarkiaineni hinnangul oleks see äärmiselt keeruline.

«Soome ralli tugineb paljuski vabatahtlikele, kes saavad suvepuhkuste ajal meile appi tulla. Kui etapp lükatakse sügisesse, on selleks ajaks puhkused lõppenud. Eriti tekib probleem just neljapäevase ja reedese võistluspäevaga. Sama loogika kehtib tegelikult ka publikuga,» ütles Tarkiainen Rallit.fi-le.

Selge on see, et kõiki edasilükatud etappe sel hooajal ära ei sõideta. Ametlikult on praeguseks tulevikku lükkunud Argentina, Portugali ja Sardiinia rallid. Juulisse planeeritud Keenia ralli kohta pole veel otsust tehtud.