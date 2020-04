FOTOUUDIS ⟩ Kaisa Mäkäräinen avas koroonakriisi ajal kummalise majutusasutuse

I’m a new bug hotel owner! Built by myself with a little help of Jarkko 😉 At least this hotel is open all summer, but let’s see if anyone wants to move in 🦟🐞🐝 #hyönteishotellit2020 #bughotel #pelastapörriäinen #doityouself #avoinna #pohjoiskarjala

A post shared by Kaisa Mäkäräinen (@kaisamakarainen) on Apr 22, 2020 at 9:57am PDT