Mask ette ja kindad kätte: Nicaraguas korraldati suur poksiõhtu

Aga fännid? Alexis Argüello spordiareen mahutab veidi üle 8000 inimese, kuid koroona tõttu seda päris välja ei müüdud. Matši promootor Rosendo Alvarez keeldus avaldamast, palju pileteid neil müüa õnnestus, kuid kinnitas enne võitlusõhtut, et saalis peavad kõik poksisõbrad hoidma meetrist vahet, ka istudes. Mis viitaks, et saali jõudis ca 4000 inimest.

«Meil pole Nicaraguas mingit karantiini. Meie riigipead on teinud suurepärast tööd, et pandeemia ei jätaks riigile mingit pitserit,» sõnas omal ajal ise kahel korral WBA meistrivööd omanud Alvarez.

Ametliku statistika järgi on Nicaraguas koroonaviirus tuvastatud kõigest 12 inimesel (aktiivseid juhtumeid on praegu 2) ja kohalikud riigipead väidavalt, et kõik haigestunud on nakkushaigse saanud välismaalt koju reisides.