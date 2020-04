Lõbus väljakutse ⟩ Kas saad aru, millised sportlased on pildil?

Väike vihje: need kaks on Cristiano Ronaldo (vasakul) ja Lionel Messi.

Sporti ei toimu ega toimub. Kõigele lisaks on tunne, et koroona tõttu lähed nelja seina vahel hulluks? Pole lugu, Postimees üritab sind veidi aidata ja pakub prantsuse graafikute omapärast väljakutset. Kas sina saad aru, keda või mis võistkonda on kriipsukestena kujutatud?