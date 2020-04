Prantsusmaa lahtiste tšempion täidab kodumaal olude sunnil poelette

Krawietz, kes on karjääri jooksul kokku kaapinud ligemale miljoni euro jagu auhinnaraha, saab praegu 450 eurot kuus selle eest, et aitab Müncheni ühes toidupoes moona lettidele tõsta. Paar korda nädalas käib ta ka tennist mängimas ning õhtuti hoiab ennast vormis rulluiskudega sõites.

Kuigi esmapilgul tundub, et tegemist on üüratu sammuga tagasi, on 28-aastane tennisist ise olukorraga rahul. «Otsisin juba ammu võimalust tavaellu sukeldmiseks ja koroona andis mulle lihtsalt võimaluse. Üks sõber andis mulle teada, et toidupoes otsitakse inimesi ja nii ma siia sattusin,» sõnas ta intervjuuse Spiegelile.

«Täidan tõesti praegu riiuleid ja näiteks hetkel on vorsti ja juustu lettidel küll. Osa mu kolleegid tõusevad kell viis, et poodi tööle tulla. Praegu saan aru, et mu varasem elu, kus mul õnnestus hobiga elatist teenida, oli tõeline luksus,» tõdeb sakslane, keda vähese tööstaaži tõttu kassa taha veel ei lubata.