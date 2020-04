Koroonaviirus rappis niigi ahtakest jalgpallimaailma

Tadžikstani jalgpalliliit andis teada, et sõltuvalt valitsuse otsusest lõpetavad nad enneaegselt tänavuse hooaja pärast neljandat mängudevooru. «Toetame täielikult valitsuse poolt kasutusele võetud meetmeid koroonaviiruse leviku takistamiseks siin riigis. See tähendab, et kõik avalikud kogunemised ja spordivõistlused on praegu pausile pandud,» kulges nende avalik pöördumine.