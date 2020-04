Itaalia rattur hoiab ennast vormis toidukullerina

«Kliendid on väga rahul. Eriti seetõttu, et ma ronin tavaliselt läbi kõik trepiastmed, et täpselt nende ukse taha jõuda, sest nii hoian ennast veel paremini vormis. Muidugi pole see tegelikult mingi treeninglahendus, kuid paralleelselt saan siiski treenides siinset kogukonda aidata,» sõnas Marengo.