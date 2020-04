WRC-sarja ootab järjekordne reeglitemuudatus

FIA rallidirektor Yves Matton sõnas, et praegu on mootorite arvu vähendamiseks üldine kokkulepe olemas. «2022. aastal tulevad esimesed sammud, kuid hiljem soovime sellega edasi minna,» viitas belglane, et võib-olla on tulevikus lubatud ühele autole üks mootor.