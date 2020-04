Kaia Kanepi karjääri jätkamisest: mängin täpselt nii palju nagu jaksan, tahan ja saan

Hetkel Audentese tennisekeskuses harjutav Kanepi on nagu teisedki tennisistid teadmatuses, millal saab taas võistlustulle asuda. WTA kalendris paistab esimene turniir alles 6. juulil, kui peaks Rootsis toimuma Nordea Open, kuid ka see on hetkel suure kahtluse all. «Ilmselt noorematel on keeruline, kes väga mängida tahavad. Mul on olnud karjääri jooksul päris palju pause sees, kus pole pikalt mänginud, siis on praegu lihtsam olla rahulikult,» arvas Kanepi.