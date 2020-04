Saate esimeses pooles olid luubi all viimase nädala tähtsamad teemad. Miks on e-sport Saagel tuju ära ajanud? Kuidas saab ta virtuaalsetel väljakutel hakkama? Milline on Raudla plaan 3x3 koondisega? Mida arvame Henri Drelli, Sander Raieste ja Maik-Kalevi Kotsari võimalustest NBA draftis? Mis saab VTB Ühisliigast ja BC Kalev/Cramost? Vastuse saavad need ja paljud teised põnevad küsimused.