VIDEO ⟩ Tänak võib ala vahetada ja Järveoja soovib ise rooli taha istuda?

Tänakult uuriti, kas maailmameistrina on pingeid rohkem ja sõita keerulisem kui eelmisel aastal. «Pole hooaega õigesti alustadagi saanud, kuid pinget on mingil määral rohkem. Seda võib-olla sellepärast, et sõidan uues meeskonnas ja ootused pole sugugi väiksemad,» selgitas Tänak.

Kui mitmed rallimehed on peale WRC proovinud ka rallikrossi, siis tunnistas Tänak, et tegelikult alustas ta sporditeed just sellest. Tänak tunnistas, et see ala köidab teda ka praegu. «Nendes autodes on võimu omajagu. Usun, et see oleks päris huvitav ja mõeldav,» rääkis Tänak.