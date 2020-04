Dortmundi tegevjuht: Bundesliga ei elaks mänguseisaku pikendamist üle

Koroonaviiruse tõttu alustati Saksamaa kõrgliigas mänguseisakut märtsi keskel, kuid nüüd viimaks on lootus, et mai alguses pannakse pall taas mängu. Seda tühjade tribüünide ees, kuid praegu kardetakse, et fännid hakkavad ikkagi staadioni lähistele kogunema.