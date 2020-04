20-kordne maailmameister ja kuuekordne olümpiavõitja lõpetas karjääri. Jälle

34-aastane Ahn on pärit Seoulist, kuid vahetas 2011. aastal kodakondsust. Mehe isa rääkis, et tema poeg ei saanud Lõuna-Korea uisuliidult piisavalt toetust. Ahn kaalus ka USA esindamist, kuid Venemaa passi saamine oli tunduvalt lihtsam.

Ahn on MMidelt võitnud tervelt 35 medalit, millest 20 on kuldsed. Samuti on tegemist kuuekordse olümpiavõitjaga. Lõvisa autasudest teenis ta Lõuna-Korea lipu all.