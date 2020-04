Unenäomaailmas elava jalgpalluri kohutav 2020. aasta: surma on saanud nii vanaema kui ka armsam

Hiljuti Instagramis toimunud otseülekandes kinnitas mees, et teda valdav hingevalu on endiselt meeletu, kuigi varasemaga võrreldes grammi võrra leebem. «Tahtsin seda otseülekannet teha, et anda inimestele teada, kuidas mul läheb,» selgitas ta. Centurioni sõnul on ta Pasini surmast endiselt šokis. «See on sõnuseletamatu. Tegemist on unenäoga, mis kestab minu elu lõpuni.»