Powerstage ⟩ Kruuda pooldab Milleneri ideed: praegu on pühapäevad täiesti mõttetud

Koroonaviiruse tõttu on ametlikult edasi lükatud Argentina, Portugali ja Sardiinia ralli. On räägitud, et ehk suudetakse Euroopa etapid siiski millalgi hooaja teises pooles pidada, kuid praegu ei tasu sündmustest ette rutata.

Olukorda raskendab tõik, et sügisel on kavas kaks Euroopa mõistes ülemererallit ehk Uus-Meremaa ja Jaapan. «Arvan, et üks neist jääb ära,» leidis Kruuda. «Võib-olla on tehtav, et suve jooksul sõidetakse Argentinas ning aasta lõpus minnakse Jaapanisse või Uus-Meremaale. Viimased on MM-etappi väga palju tagasi tahtnud, aga seal on sisse-välja liikumisega ka väga karmid seadused.»

Koroonakriisist tingitud pausil on palju arutletud MM-sarja tuleviku üle. Näiteks on M-Spordi pealik Richard Millener välja käinud mõtte, et rallid võiksid olla kahepäevased.

Kruudale see mõte meeldib. «Oleme rallit vaadanud mitu-mitu aastat. Kolm päeva sõidetakse võidu ja siis on parim selgunud. Inimesed ei lähe muutustega kunagi hurraaga kaasa, kuid olen mitu nädalat mõelnud, et miks me tõesti peame rallit kogu aeg samamoodi.

Oleme jõudnud mingisuguse populaarsuseni, aga näiteks F1-sarjaga pole see võrreldav. Võib-olla tulebki teha suuri muutusi, et rohkem inimesi kaasta. Kahepäevase ralli eelis on ka see, et võistlus suudetakse mahutada laupäeva ja pühapäeva peale ehk kõigil on vaba aega seda vaatama minna või võistlust kodust jälgida. Nagu praegu näeme, on pühapäev täiesti mõttetu - sõidetakse 40 km.»