M-Spordi WRC-äss koroonapausist: Citroen maksab jätkuvalt palka, perega on tore

Autoralli MM-sarjas M-Spordi Ford Fiesta WRCd rooliv Esapekka Lappi märkis, et kuigi koroonaviiruse tõttu on üldine olukord maailmas tüütu, on sunnitud paus temale meeltmööda. «Olen saanud laste ja perega olla ning seni pole me haigeks jäänud,» ütles ta intervjuus Iltalehtile.