FIFA meditsiiniboss võrdles praegust olukorda Teise maailmasõjaga: jalgpallist ei tohiks lähikuudel olla juttugi

«Maailm ei ole praegu jalgpallivõistluseks valmis. Loodan väga, et see muutub ja kiiresti. Aga täna peaksime olema kannatlikumad,» ütles D'Hooghe Sky Sportsile antud intervjuus. «Praegune olukord on võrreldav Teise maailmasõjaga. Me tohiks seda alahinnata, peame säilitama reaalsustaju.»