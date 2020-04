Koroonaviiruse küüsi jäänud NBA meister: arvasin päriselt, et suren

37-aastane korvpallurini jõudis viirus umbes poolteist kuud tagasi. «See oli mu elu kõige hullem öö,» meenutas Barbosa 17. märtsi The New York Timesile. «Mul oli pööraselt kõrge palavik. Tundsin end väga halvasti. Ma ei saanud läbi nina hingata, kuigi see polnud isegi kinni. Seljas oli metsik valu, ma ei saanud isegi pikali visata. Arvasin päriselt, et suren.»