Johannes Thingnes Bö tahab alpimaju tagasi, treener ei pea seda vajalikuks

Kuidas treenida kõrgmäestiku tingimustes, kui riigis piisavalt kõrgeid mägesid pole? Johannes Thingnes Bö arvab, et lahendus võiks seisneda alpimajades, kuid nende kasutamine on Norras keelatud. Bö tahab, et keeld ära kaotataks.

«See on arutelu, mida paljud sportlased on tahtnud juba aastaid pidada. Olukord maailmas on muutunud ja reisimisvõimalused on piiratud. Me peame kohanema uue reaalsusega. Ja me ei tohi olla hooajaks vähem valmistunud kui meie konkurendid,» sõnas Bö.

Tema sõnul ei puuduta see vaid praegust olukorda. «Mina isiklikult oleks väga tänulik võimaluse eest, kui ma ei peaks minema pere juurest kolmeks nädalaks eemale ainult seetõttu, et viibida vastavas kõrguses. Kui ma oleksin 20-aastane ja vallaline, läheksin muidugi alpidesse,» tõdes Bö TV-2le.

Koondise lasketreener prantslane Siegfried Mazet norralase seisukohta ei jaganud. «Kui me eemaldaksime piirangu, ei saaks me sellest nagunii kohe kasu. Kuluks palju aega, kuni hakkasime mõistma, kuidas see meetod enda kasuks tööle panna. Meil puudub sellega täna igasugune kogemus. Mina pean kehtivatest reeglitest kinni,» kommenteeris Mazet VG-le.

Ta tõi välja, et norralastel on konkurentide ees niigi eelis. «Norras saab endiselt õues vabalt treenida. See on asi, millest prantslased vaid unistada võivad,» tõdes Mazet.